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CaudateXPeriodCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре, с усреднением ценовых таймсерий, используемых в индикаторе, и с выделением хвостатых свечей.
Обычные свечи окрашены максимально бледным цветом. Индикатор выделяет хвостатые свечи типа "молот" или "перевернутый молот", у которых тело свечи находится в верхней или нижней половинке свечи. Свечи типа "молот" выделяются синим цветом, "перевернутый молот" - красным. Свечи, у которых хвост и цена закрытия находятся с разных сторон свечи, выделяются максимально ярким цветом, а если хвост и цена с одной стороны - менее ярким.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор CaudateXPeriodCandle
Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре и усреднением ценовых таймсерий, используемых в индикаторе.PeriodCandle
Синтетические японские свечи за период, определяемый в настройках индикатора, с расчетом на каждом баре.