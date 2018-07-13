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CaudateXPeriodCandle_main_Arrow - MetaTrader 5脚本
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在主图表中的 CaudateXPeriodCandle 指标，高亮颜色点出 "锤形" 和 "反转锤形" 类型的烛条。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 终端_数据_目录\MQL5\Include)，在 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 一文中详细描述了类的使用。
图例 1. 指标 CaudateXPeriodCandle_main_Arrow
图例 2. 指标 CaudateXPeriodCandle 和 CaudateXPeriodCandle_main_Arrow
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21087
ExFractals
一款基于 iFractals (分形) 和自定义 ExVol 指标的智能交易系统。CaudateXPeriodCandle_main
在主图表中 CaudateXPeriodCandle 指标
ID_Close_Rectangle
一款用于关闭 (缩小右侧长度) 矩形的实用程序。AbsolutelyNoLagLwma_Digit_HTF
AbsolutelyNoLagLwma_Digit 指标，其输入参数中有时间帧选项。