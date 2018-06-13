ADX (индекс среднего направленного движения) — трендовый индикатор, который используется как мера силы и импульса текущего тренда. Основной упор в нем сделан не на направление тренда, а на его импульс.



ADX — комбинация из двух оценок ценового движения: индикаторов положительного движения (+DI) и отрицательного (-DI). +DI оценивает силу восходящего тренда, –DI — силу нисходящего. Обе этих оценки отрисовываются вместе с линией ADX.

Иногда трудно отслеживать положение значений +DI и -DI, чтобы определить, какой тренд преобладает сейчас. В этой версии используется другой способ отображения, чтобы упростить интерпретацию индикатора. Значения ADX теперь легко сравнивать со значимыми уровнями, их цвет и гистограмма ясно указывают на тренд. Таким образом становится проще следовать за трендом.

