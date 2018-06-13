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Индикаторы

Advanced ADX - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2196
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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ADX (индекс среднего направленного движения) — трендовый индикатор, который используется как мера силы и импульса текущего тренда. Основной упор в нем сделан не на направление тренда, а на его импульс. 

ADX — комбинация из двух оценок ценового движения: индикаторов положительного движения (+DI) и отрицательного (-DI). +DI оценивает силу восходящего тренда, –DI — силу нисходящего. Обе этих оценки отрисовываются вместе с линией ADX.

Иногда трудно отслеживать положение значений +DI и -DI, чтобы определить, какой тренд преобладает сейчас. В этой версии используется другой способ отображения, чтобы упростить интерпретацию индикатора. Значения ADX теперь легко сравнивать со значимыми уровнями, их цвет и гистограмма ясно указывают на тренд. Таким образом становится проще следовать за трендом.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20958

CaudateXPeriodCandle_main_Arrow CaudateXPeriodCandle_main_Arrow

Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика с отображением пометок цветными точками только хвостатых свечей типа "Молоток" и "Перевёрнутый молоток".

CaudateXPeriodCandleRange CaudateXPeriodCandleRange

Индикатор, отрисовывающий размеры свечек CaudateXPeriodCandle в пунктах.

Trend Envelopes Trend Envelopes

Единственный параметр, который используется для расчета индикатора Trend Envelopes, — % отклонения. В нем используются цены Close, High и Low, и в этой версии их нельзя изменить. Характер этого индикатора позволяет использовать его также и в качестве индикатора поддержки/сопротивления.

Trend Envelopes - RSI Trend Envelopes - RSI

Вариация индикатора RSI с использованием Trend Envelopes.