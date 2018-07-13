在主图表中 CaudateXPeriodCandle 指标

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 终端_数据_目录\MQL5\Include)，在 无需额外缓冲区进行平均价格序列的中间计算 一文中详细描述了类的使用。

图例 1. 在烛条图表中的 CaudateXPeriodCandle_main 指标

图例 2. 在柱线图表中的 CaudateXPeriodCandle_main 指标