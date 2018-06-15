Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Historical Volatility Bands - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1322
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Historical Volatility Bands собран из следующих элементов.
- Скользящая средняя в качестве срединной линии.
- Верхняя и нижняя полосы, рассчитываемые по Historical Volatility.
Средняя линия, в отличие от полос, может быть трёх цветов. Если полосы окрашены одинаково, то средняя линия принимает тот же цвет. В противном случае ее цвет нейтральный (в приведенном примере — серый).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21074
В этой версии для расчета волатильности не используются цены Close. Вместо этого применяется соотношение High/Low (расчет отличается от обычного индикатора Historical Volatility).Trend Envelopes of Averages
Индикатор Trend Envelopes, в котором для расчета можно выбрать сглаженную/отфильтрованную, а не "сырую" цену.
Полосный индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Historical Volatility High/Low (вместо обычного индикатора Historical Volatility).Quadratic Regression MA
Квадратичная регрессия MA — один из видов линейной регрессии, быстрее отвечающий на изменения рынка.