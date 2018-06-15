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Индикаторы

Historical Volatility - High/Low - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(16)
Опубликован:
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Historical Volatility (HV) — статистическая мера разброса значений по определенному активу или рыночному индексу за заданный период времени. Как правило, она рассчитывается путем определения среднего отклонения от средней цены по инструменту за определенный период.  Однако использование стандартного отклонения — это не единственный, хоть и самый распространенный, способ расчета Historical Volatility.

Чем выше значение Historical Volatility,тем рискованнее актив. Но это не обязательно считается плохим результатом, поскольку риск работает в обоих направлениях — и в бычьем, и в медвежьем. Historical Volatility — не индикатор направления и не должен использоваться как подобные индикаторы. Используйте его для определения волатильности роста и падения цен.

В этой версии для расчета волатильности не используются цены Close. Вместо этого применяется соотношение High/Low (расчет отличается от обычного индикатора Historical Volatility).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21071

Trend Envelopes of Averages Trend Envelopes of Averages

Индикатор Trend Envelopes, в котором для расчета можно выбрать сглаженную/отфильтрованную, а не "сырую" цену.

Historical Volatility Historical Volatility

Historical Volatility (HV) — статистическая мера разброса значений по определенному активу или рыночному индексу за заданный период времени. Как правило, она рассчитывается путем определения среднего отклонения от средней цены по инструменту за определенный период времени.

Historical Volatility Bands Historical Volatility Bands

Historical Volatility Bands — полосный индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Historical Volatility.

Historical Volatility Bands - High/Low Historical Volatility Bands - High/Low

Полосный индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Historical Volatility High/Low (вместо обычного индикатора Historical Volatility).