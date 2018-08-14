帕金森数字的一个重要用途是评估当天的价格分布以及更好地了解市场动态。 比较帕金森数字和周期性采样波动率，有助于交易者了解市场均值回归的趋势以及止损的分布。

此版本也不使用收盘价进行波动率计算。 替代它的是用最高价/最低价的比率 (计算不同于 "常规" 历史波动率指标)。