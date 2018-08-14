请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
构造历史波动率波带所用:
- 均线为中间线。
- 上下波界使用 历史波动率 进行波带计算。
中线颜色，与波带颜色不同，有 3 种颜色。 当波带的颜色相同时，中间线具有相同的颜色，否则它为中性色。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21074
历史波动率 - 帕金森 (Parkinson)
帕金森数字的一个重要用途是评估当天的价格分布以及更好地了解市场动态。 比较帕金森数字和周期性采样波动率，有助于交易者了解市场均值回归的趋势以及止损的分布。历史波动率 - 最高价/最低价
此版本也不使用收盘价进行波动率计算。 替代它的是用最高价/最低价的比率 (计算不同于 "常规" 历史波动率指标)。
历史波动率波带 - 最高价/最低价
历史波动率波带使用平均值作为中间线构建，上下波界使用最高价/最低价历史波动率 (替换 "常规的" 历史波动率) 进行波带计算。历史波动率波带 - 帕金森 (Parkinson)
历史波动率波带使用平均值作为中间线构建，上下波界使用派金森历史波动率 (替换 "常规的" 历史波动率) 进行波带计算。