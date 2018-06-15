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Индикаторы

Historical Volatility Bands - High/Low - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(16)
Опубликован:
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Historical Volatility Bands собран из следующих элементов.

  • Скользящая средняя в качестве срединной линии.
  • Верхняя и нижняя полосы, рассчитываемые по Historical Volatility High Low (вместо обычного индикатора Historical Volatility)

Средняя линия, в отличие от полос, может быть трёх цветов. Если полосы окрашены одинаково, то средняя линия принимает тот же цвет. В противном случае ее цвет нейтральный (в приведенном примере — серый).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21075

Historical Volatility Bands Historical Volatility Bands

Historical Volatility Bands — полосный индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Historical Volatility.

Historical Volatility - High/Low Historical Volatility - High/Low

В этой версии для расчета волатильности не используются цены Close. Вместо этого применяется соотношение High/Low (расчет отличается от обычного индикатора Historical Volatility).

Quadratic Regression MA Quadratic Regression MA

Квадратичная регрессия MA — один из видов линейной регрессии, быстрее отвечающий на изменения рынка.

LSMA Trend LSMA Trend

Индикатор основан на LSMA (скользящая средняя по наименьшим квадратам). Он демонстрирует направление используемой средней и отражает ее в виде осциллятора.