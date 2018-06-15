Historical Volatility Bands собран из следующих элементов.

Скользящая средняя в качестве срединной линии.

Верхняя и нижняя полосы, рассчитываемые по Historical Volatility High Low (вместо обычного индикатора Historical Volatility)



Средняя линия, в отличие от полос, может быть трёх цветов. Если полосы окрашены одинаково, то средняя линия принимает тот же цвет. В противном случае ее цвет нейтральный (в приведенном примере — серый).