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Historical Volatility - индикатор для MetaTrader 5
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Historical Volatility (HV) — статистическая мера разброса значений по определенному активу или рыночному индексу за заданный период времени. Как правило, она рассчитывается путем определения среднего отклонения от средней цены по инструменту за определенный период. Однако использование стандартного отклонения — это не единственный, хоть и самый распространенный, способ расчета Historical Volatility.
Чем выше значение Historical Volatility,тем рискованнее актив. Но это не обязательно считается плохим результатом, поскольку риск работает в обоих направлениях — и в бычьем, и в медвежьем. Historical Volatility — не индикатор направления и не должен использоваться как подобные индикаторы. Используйте его для определения волатильности роста и падения цен.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21070
Индикатор Trend Envelopes, в котором для расчета можно выбрать сглаженную/отфильтрованную, а не "сырую" цену.Historical Volatility - High/Low
В этой версии для расчета волатильности не используются цены Close. Вместо этого применяется соотношение High/Low (расчет отличается от обычного индикатора Historical Volatility).