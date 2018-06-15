Historical Volatility (HV) — статистическая мера разброса значений по определенному активу или рыночному индексу за заданный период времени. Как правило, она рассчитывается путем определения среднего отклонения от средней цены по инструменту за определенный период времени.

В этой версии для расчета волатильности не используются цены Close. Вместо этого применяется соотношение High/Low (расчет отличается от обычного индикатора Historical Volatility).

Historical Volatility Bands — полосный индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Historical Volatility.