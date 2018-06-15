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Trend Envelopes of Averages - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trend Envelopes, в котором для расчета можно выбрать сглаженную/отфильтрованную, а не "сырую" цену.
Использование отфильтрованных цен снижает количество сигналов. Избавиться от нежелательных сигналов вы можете, настраивая сглаживание в зависимости от вашего стиля торговли. Чтобы получать чистые (несглаженные) значения, просто отключите фильтрацию, установив период сглаживания ⩽ 1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21003
Historical Volatility (HV) — статистическая мера разброса значений по определенному активу или рыночному индексу за заданный период времени. Как правило, она рассчитывается путем определения среднего отклонения от средней цены по инструменту за определенный период времени.TAI
Индикатор Trend Analysis Index.
В этой версии для расчета волатильности не используются цены Close. Вместо этого применяется соотношение High/Low (расчет отличается от обычного индикатора Historical Volatility).Historical Volatility Bands
Historical Volatility Bands — полосный индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Historical Volatility.