Индикатор BB Stops со сглаженным WPR.

Для сглаживания WPR применяются 4 привычных типа скользящих средних:

SMA

EMA

SMMA

LWMA

Чтобы отключить сглаживание и получить оригинальный индикатор WPR, нужно установить период сглаживания ⩽ 1.