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BB Stops - Smoothed WPR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BB Stops со сглаженным WPR.
Для сглаживания WPR применяются 4 привычных типа скользящих средних:
- SMA
- EMA
- SMMA
- LWMA
Чтобы отключить сглаживание и получить оригинальный индикатор WPR, нужно установить период сглаживания ⩽ 1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21062
BB Stops - RSI
Индикатор BB Stops, использующий RSI для расчета стопов.BB Stops - MACD
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RSI Сandles - Smoothed with Trend Envelopes
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Скользящая средняя Navel MA.