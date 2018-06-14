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Индикаторы

BB Stops - Smoothed WPR - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1819
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор BB Stops со сглаженным WPR.

Для сглаживания WPR применяются 4 привычных типа скользящих средних:

  • SMA
  • EMA
  • SMMA
  • LWMA

Чтобы отключить сглаживание и получить оригинальный индикатор WPR, нужно установить период сглаживания ⩽ 1.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21062

BB Stops - RSI BB Stops - RSI

Индикатор BB Stops, использующий RSI для расчета стопов.

BB Stops - MACD BB Stops - MACD

Индикатор MACD, использующий вместо сигнальной линии хорошо известный индикатор BB Stops.

RSI Сandles - Smoothed with Trend Envelopes RSI Сandles - Smoothed with Trend Envelopes

Индикатор RSI Candles с добавленной функцией предварительной фильтрации (сглаживания) цены (фактически, мы получаем RSI от скользящей средней).

NMA NMA

Скользящая средняя Navel MA.