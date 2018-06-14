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NMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор NMA (Navel Moving Average) - скользящая средняя, рассчитываемая по формуле:
NMA = MA(P, Period, Method)
где:
P = (5*Close + 2*Open + High + Low)/9.0
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета.
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