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Индикаторы

NMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1481
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Индикатор NMA (Navel Moving Average) - скользящая средняя, рассчитываемая по формуле:

NMA = MA(P, Period, Method)

где:

P = (5*Close + 2*Open + High + Low)/9.0

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета.

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