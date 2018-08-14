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平滑 WPR 的 BB Stops 指标。
可应用于 WPR 的平滑类型通常是 4 种基本类型的平均值:
- SMA
- EMA
- SMMA
- LWMA
为避免 WPR 平滑 (在这种情况下它变为原始 WPR)，使用小于或等于 1 的平滑周期。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21062
BB Stops - RSI
BB Stops 使用 RSI 进行停止计算。BB Stops - MACD
MACD 指标使用众所周知的 BB Stops，而非使用信号线作为信号。
历史波动率
历史波动率 (HV) 是给定证券或市场指数在给定时间段内收益分散的统计指标。 通常，该计量是通过确定给定时间段内金融产品平均价格的平均偏差来计算的。历史波动率 - 最高价/最低价
此版本也不使用收盘价进行波动率计算。 替代它的是用最高价/最低价的比率 (计算不同于 "常规" 历史波动率指标)。