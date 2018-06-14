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Индикаторы

BB Stops - MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1795
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор MACD, использующий вместо сигнальной линии хорошо известный индикатор BB Stops.

Вы можете контролировать процент риска на основании сигналов (чем меньше процент риска, тем быстрее реагирует индикатор BB Stops). Перед использованием индикатора в реальной торговле рекомендуются некоторые эксперименты.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21059

Volatility Quality - on chart Volatility Quality - on chart

Индикатор Volatility Quality, отображаемый на графике цены.

Super Trend - Extended Super Trend - Extended

Индикатор Super Trend с дополнительными типами отображения.

BB Stops - RSI BB Stops - RSI

Индикатор BB Stops, использующий RSI для расчета стопов.

BB Stops - Smoothed WPR BB Stops - Smoothed WPR

Индикатор BB Stops со сглаженным WPR.