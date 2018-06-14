Индикатор MACD, использующий вместо сигнальной линии хорошо известный индикатор BB Stops.

Вы можете контролировать процент риска на основании сигналов (чем меньше процент риска, тем быстрее реагирует индикатор BB Stops). Перед использованием индикатора в реальной торговле рекомендуются некоторые эксперименты.

