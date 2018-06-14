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BB Stops - MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MACD, использующий вместо сигнальной линии хорошо известный индикатор BB Stops.
Вы можете контролировать процент риска на основании сигналов (чем меньше процент риска, тем быстрее реагирует индикатор BB Stops). Перед использованием индикатора в реальной торговле рекомендуются некоторые эксперименты.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21059
Volatility Quality - on chart
Индикатор Volatility Quality, отображаемый на графике цены.Super Trend - Extended
Индикатор Super Trend с дополнительными типами отображения.
BB Stops - RSI
Индикатор BB Stops, использующий RSI для расчета стопов.BB Stops - Smoothed WPR
Индикатор BB Stops со сглаженным WPR.