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Индикаторы

RSI Сandles - Smoothed with Trend Envelopes - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1989
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор RSI Candles (RSI по ценам High, Low, Open и Close, отображающий их значения в виде свечей) с добавлением Trend Envelopes.

В эту версию добавлена предварительная фильтрация (сглаживание) цены, прежде чем использовать ее для расчета RSI (фактически, мы получаем RSI от скользящей средней). Для сглаживания можно использовать следующие скользящие средние:  SMA, EMA, SMMA и LWMA. Если хотите отключить сглаживание цены, установите его период ⩽ 1. 

Поскольку индикатор Тrend Envelopes используется на наборе из цен Open, High, Low и Close, кажется логичным, что можно применить его к свечному RSI (который рассчитывается по всем этим ценам). Результаты тоже логичные: добавление Trend Envelopes к таким RSI выглядит полезным для определения тренда на основе свечного RSI. Прежде чем использовать индикатор в режиме реальной торговли, рекомендуется немного поэкспериментировать с ним. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21006

BB Stops - Smoothed WPR BB Stops - Smoothed WPR

Индикатор BB Stops со сглаженным WPR.

BB Stops - RSI BB Stops - RSI

Индикатор BB Stops, использующий RSI для расчета стопов.

NMA NMA

Скользящая средняя Navel MA.

AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud

Мувинг AbsolutelyNoLagLwma_Digit с заливкой пространства графика цветным фоном.