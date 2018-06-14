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RSI Сandles - Smoothed with Trend Envelopes - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSI Candles (RSI по ценам High, Low, Open и Close, отображающий их значения в виде свечей) с добавлением Trend Envelopes.
В эту версию добавлена предварительная фильтрация (сглаживание) цены, прежде чем использовать ее для расчета RSI (фактически, мы получаем RSI от скользящей средней). Для сглаживания можно использовать следующие скользящие средние: SMA, EMA, SMMA и LWMA. Если хотите отключить сглаживание цены, установите его период ⩽ 1.
Поскольку индикатор Тrend Envelopes используется на наборе из цен Open, High, Low и Close, кажется логичным, что можно применить его к свечному RSI (который рассчитывается по всем этим ценам). Результаты тоже логичные: добавление Trend Envelopes к таким RSI выглядит полезным для определения тренда на основе свечного RSI. Прежде чем использовать индикатор в режиме реальной торговли, рекомендуется немного поэкспериментировать с ним.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21006
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