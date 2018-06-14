Индикатор BB Stops, использующий RSI для расчета стопов.

Для торговли по тренду рекомендуется использовать длинные периоды RSI. Для скальпинга, скорее всего, лучше использовать короткие периоды RSI, но в любом случае экспериментируйте с этим перед тем, как использовать индикатор при реальной торговле.

