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Индикаторы

BB Stops - RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор BB Stops, использующий RSI для расчета стопов.

Для торговли по тренду рекомендуется использовать длинные периоды RSI. Для скальпинга, скорее всего, лучше использовать короткие периоды RSI, но в любом случае экспериментируйте с этим перед тем, как использовать индикатор при реальной торговле.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21061

BB Stops - MACD BB Stops - MACD

Индикатор MACD, использующий вместо сигнальной линии хорошо известный индикатор BB Stops.

Volatility Quality - on chart Volatility Quality - on chart

Индикатор Volatility Quality, отображаемый на графике цены.

BB Stops - Smoothed WPR BB Stops - Smoothed WPR

Индикатор BB Stops со сглаженным WPR.

RSI Сandles - Smoothed with Trend Envelopes RSI Сandles - Smoothed with Trend Envelopes

Индикатор RSI Candles с добавленной функцией предварительной фильтрации (сглаживания) цены (фактически, мы получаем RSI от скользящей средней).