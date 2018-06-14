Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BB Stops - RSI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2160
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор BB Stops, использующий RSI для расчета стопов.
Для торговли по тренду рекомендуется использовать длинные периоды RSI. Для скальпинга, скорее всего, лучше использовать короткие периоды RSI, но в любом случае экспериментируйте с этим перед тем, как использовать индикатор при реальной торговле.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21061
BB Stops - MACD
Индикатор MACD, использующий вместо сигнальной линии хорошо известный индикатор BB Stops.Volatility Quality - on chart
Индикатор Volatility Quality, отображаемый на графике цены.
BB Stops - Smoothed WPR
Индикатор BB Stops со сглаженным WPR.RSI Сandles - Smoothed with Trend Envelopes
Индикатор RSI Candles с добавленной функцией предварительной фильтрации (сглаживания) цены (фактически, мы получаем RSI от скользящей средней).