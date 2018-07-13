采用 UltraAbsolutelyNoLagLwma 振荡器的交易系统。 如果振荡器颜色从较浓的红色或较浓的绿色向相反颜色变化，则在柱线收盘时形成信号。 持仓由挂单或于指标柱线颜色变化时平仓。

若要指标运行，指标 UltraAbsolutelyNoLagLwma.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的成交示例

2016 年 GBPUSD H4 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表