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Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma - MetaTrader 5EA
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采用 UltraAbsolutelyNoLagLwma 振荡器的交易系统。 如果振荡器颜色从较浓的红色或较浓的绿色向相反颜色变化，则在柱线收盘时形成信号。 持仓由挂单或于指标柱线颜色变化时平仓。
若要指标运行，指标 UltraAbsolutelyNoLagLwma.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的成交示例
2016 年 GBPUSD H4 的测试结果:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21048
PGC
价格周期性变化指标。Reverse_Engineering_RSI
指标执行 RSI 振荡器的数学逆变换，如果 RSI 达到某个数值，则有助于推测第二天的收盘价将会抵达的近似价位。
成交量交易员
基于柱线逐笔报价交易量的交易系统。ColorXDerivative_HTF
ColorXDerivative 指标，输入参数中有时间帧选项