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EA

Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma.mq5 (16.88 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (223.62 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
UltraAbsolutelyNoLagLwma.mq5 (28.68 KB) 预览
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采用 UltraAbsolutelyNoLagLwma 振荡器的交易系统。 如果振荡器颜色从较浓的红色或较浓的绿色向相反颜色变化，则在柱线收盘时形成信号。 持仓由挂单或于指标柱线颜色变化时平仓。

若要指标运行，指标 UltraAbsolutelyNoLagLwma.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的成交示例

图例 1. 图表上的成交示例

2016 年 GBPUSD H4 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21048

PGC PGC

价格周期性变化指标。

Reverse_Engineering_RSI Reverse_Engineering_RSI

指标执行 RSI 振荡器的数学逆变换，如果 RSI 达到某个数值，则有助于推测第二天的收盘价将会抵达的近似价位。

成交量交易员 成交量交易员

基于柱线逐笔报价交易量的交易系统。

ColorXDerivative_HTF ColorXDerivative_HTF

ColorXDerivative 指标，输入参数中有时间帧选项