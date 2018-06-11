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Candle_Code - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Candle_Code отображает в отдельном окне графика "код" свечей в виде линий, построенных по соотношению параметров каждой свечи. Каждый параметр одной свечи имеет свой вес в общей картине своей свечи:
- Размер тела свечи;
- Размер верхней тени свечи;
- Размер нижней тени свечи;
- Направление свечи;
- Гэп между соседними свечами (текущей и прошлой).
Если вес параметра превышает двойной средний диапазон, то ему присваивается значение его веса, если не превышает, то его весом в общей картине свечи будет являться его вес, умноженный на диапазон параметра, деленный на его двойной средний диапазон.
Далее, по рассчитанным данным каждой свечи строится скользящая средняя (Weights Data), отображающая на графике данные всех свечей, доступных в истории (по умолчанию отображение этой линии отключено). Затем эта линия сглаживается для отображения первой линии индикатора (Primary MA). Вторая линия индикатора (Secondary MA) строится методом сглаживания первой.
Индикатор имеет 10 настраиваемых параметров:
- Body size weight - вес тела свечи;
- Upper shadow weight - вес верхней тени свечи;
- Lower shadow weight - вес нижней тени свечи;
- Candle direction weight - вес направления свечи (бычья/медвежья);
- Gap weight - вес дистанции между соседними свечами;
- Show weights data line - показывать линию данных общего рассчитанного веса каждой свечи (Yes/No);
- First MA period - период расчета первой сглаживающей скользящей средней, рассчитываемой по линии данных весов свечей;
- First MA method - метод расчета первой скользящей средней;
- Second MA period - период расчета второй сглаживающей скользящей средней, рассчитываемой по данным первой МА;
- Second MA method - метод расчета второй скользящей средней.
Пример расчета веса тела свечи:
Если Abs(Open-Close) >= Avg(Open-Close)
иначе
где:
Avg(Open-Close) = средний размер тел свечей за весь период исторических данных
BodyWeight = вес тела свечи, задаваемый в параметрах
Рис.1. Веса по умолчанию.
Рис.2. Вес направления свечи = 512
Рис.3. Веса по умолчанию, Show data = Yes
Индикатор относительной силы тренда.Polynomial_Regression_Slope
Индикатор-осциллятор наклона полиномиальной регрессии.