Индикатор Candle_Code отображает в отдельном окне графика "код" свечей в виде линий, построенных по соотношению параметров каждой свечи. Каждый параметр одной свечи имеет свой вес в общей картине своей свечи:

Если вес параметра превышает двойной средний диапазон, то ему присваивается значение его веса, если не превышает, то его весом в общей картине свечи будет являться его вес, умноженный на диапазон параметра, деленный на его двойной средний диапазон.

Далее, по рассчитанным данным каждой свечи строится скользящая средняя (Weights Data), отображающая на графике данные всех свечей, доступных в истории (по умолчанию отображение этой линии отключено). Затем эта линия сглаживается для отображения первой линии индикатора (Primary MA). Вторая линия индикатора (Secondary MA) строится методом сглаживания первой.