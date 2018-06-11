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Индикаторы

BBB - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1676
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Bull And Bear Balance отображает баланс быков и медведей.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета;
  • Smoothing period - период сглаживания;
  • Smoothing method - метод сглаживания.

Расчет:

BBB = MA(MA_Bull - MA_Bear, Smoothing method, Smoothing period)

где:

MA_Bull = MA(Bull_Power, Method, Period),
MA_Bear = MA(Bear_Power, Method, Period),
MA(Source, Method, Period) - скользящая средняя с методом расчета Method и периодом расчета Period
Bull_Power, Bear_Power - сила быков и сила медведей

AROON AROON

Индикатор "Aroon".

Candle_Code Candle_Code

Индикатор "Код свечи" отображает в отдельном окне графика "код" свечей в виде линий, построенных по соотношению параметров каждой свечи.

DBB DBB

Индикатор Distance from Bollinger Bands.

Directional_Breakout Directional_Breakout

Индикатор направления и остановки движения.