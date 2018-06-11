Индикатор-осциллятор Bull And Bear Balance отображает баланс быков и медведей.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Расчет:

BBB = MA(MA_Bull - MA_Bear, Smoothing method, Smoothing period)

где:

MA_Bull = MA(Bull_Power, Method, Period),

MA_Bear = MA(Bear_Power, Method, Period),

MA(Source, Method, Period) - скользящая средняя с методом расчета Method и периодом расчета Period

Bull_Power, Bear_Power - сила быков и сила медведей