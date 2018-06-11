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BBB - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Bull And Bear Balance отображает баланс быков и медведей.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета;
- Smoothing period - период сглаживания;
- Smoothing method - метод сглаживания.
Расчет:
BBB = MA(MA_Bull - MA_Bear, Smoothing method, Smoothing period)
где:
MA_Bull = MA(Bull_Power, Method, Period),
MA_Bear = MA(Bear_Power, Method, Period),
MA(Source, Method, Period) - скользящая средняя с методом расчета Method и периодом расчета Period
Bull_Power, Bear_Power - сила быков и сила медведей
MA_Bear = MA(Bear_Power, Method, Period),
MA(Source, Method, Period) - скользящая средняя с методом расчета Method и периодом расчета Period
Bull_Power, Bear_Power - сила быков и сила медведей
AROON
Индикатор "Aroon".Candle_Code
Индикатор "Код свечи" отображает в отдельном окне графика "код" свечей в виде линий, построенных по соотношению параметров каждой свечи.
DBB
Индикатор Distance from Bollinger Bands.Directional_Breakout
Индикатор направления и остановки движения.