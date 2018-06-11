CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CADX - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1806
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор-осциллятор Comparative ADX указывает сравнительную силу тренда, исходя из усредненных значений пяти основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD и инструмента, на котором запущен индикатор.

USDCHF исключен из списка рассчитываемых символов индикатора, так как исторически является обратным к EURUSD.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета ADX;
  • Level value - значение порогового уровня (*).

Расчет:

CADX = Current ADX / Average ADX(EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD)

где:

Current ADX - значение ADX текущего символа
Average ADX = (ADX(EURUSD, Period) + ADX(GBPUSD, Period) + ADX(AUDUSD, Period) + ADX(USDJPY, Period) + ADX(USDCAD, Period)) / 5

* Значения выше 1.0 (Level value) считаются устойчивым трендом.

Следует учитывать, что индикатору при первом запуске или переключении таймфрейма требуется время на загрузку исторических данных по всем используемым символам на текущем периоде графика. При отсутствии тиков для отрисовки линии индикатора стоит один раз переключить таймфрейм, так как даже после загрузки всей необходимой истории индикатор должен пересчитаться по приходу нового тика (в отсутствии тиков - при переключении таймфрейма).

Polynomial_Regression_Slope Polynomial_Regression_Slope

Индикатор-осциллятор наклона полиномиальной регрессии.

ColorX2MA_x2_cloud_HTF ColorX2MA_x2_cloud_HTF

Два индикатора ColorX2MA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.

Candle_Code Candle_Code

Индикатор "Код свечи" отображает в отдельном окне графика "код" свечей в виде линий, построенных по соотношению параметров каждой свечи.

AROON AROON

Индикатор "Aroon".