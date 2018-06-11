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CADX - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Comparative ADX указывает сравнительную силу тренда, исходя из усредненных значений пяти основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD и инструмента, на котором запущен индикатор.
USDCHF исключен из списка рассчитываемых символов индикатора, так как исторически является обратным к EURUSD.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета ADX;
- Level value - значение порогового уровня (*).
Расчет:
где:
Average ADX = (ADX(EURUSD, Period) + ADX(GBPUSD, Period) + ADX(AUDUSD, Period) + ADX(USDJPY, Period) + ADX(USDCAD, Period)) / 5
* Значения выше 1.0 (Level value) считаются устойчивым трендом.
Следует учитывать, что индикатору при первом запуске или переключении таймфрейма требуется время на загрузку исторических данных по всем используемым символам на текущем периоде графика. При отсутствии тиков для отрисовки линии индикатора стоит один раз переключить таймфрейм, так как даже после загрузки всей необходимой истории индикатор должен пересчитаться по приходу нового тика (в отсутствии тиков - при переключении таймфрейма).
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Два индикатора ColorX2MA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.
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Индикатор "Aroon".