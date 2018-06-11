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Polynomial_Regression_Slope - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Polynomial Regression Slope рисует в виде гистограммы кривую регрессии, которая наилучшим образом соответствует ценам между начальной и конечной точками цены.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета (длина линии регрессии в барах);
- Power - определяет "мощность" рассчитываемого полинома;
- Applied price - цена расчета.
Рис.1. Power = 2, Period = 50
Рис.2. Power = 3, Period = 50
Рис.3. Power = 2, Period = 100
Рис.4. Power = 3, Period = 100
Два индикатора ColorX2MA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.CaudateCandle
Индикатор выделяет хвостатые свечки типа "молот" или "перевёрнутый молот", у которых тело свечи находится в верхней или нижней половинке свечки
Индикатор относительной силы тренда.Candle_Code
Индикатор "Код свечи" отображает в отдельном окне графика "код" свечей в виде линий, построенных по соотношению параметров каждой свечи.