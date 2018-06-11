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Индикаторы

Polynomial_Regression_Slope - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1592
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Индикатор Polynomial Regression Slope рисует в виде гистограммы кривую регрессии, которая наилучшим образом соответствует ценам между начальной и конечной точками цены.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета (длина линии регрессии в барах);
  • Power - определяет "мощность" рассчитываемого полинома;
  • Applied price - цена расчета.

Рис.1. Power = 2, Period = 50

Рис.1. Power = 2, Period = 50


Рис.2. Power = 3, Period = 50

Рис.2. Power = 3, Period = 50


Рис.3. Power = 2, Period = 100

Рис.3. Power = 2, Period = 100


Рис.4. Power = 3, Period = 100

Рис.4. Power = 3, Period = 100

ColorX2MA_x2_cloud_HTF ColorX2MA_x2_cloud_HTF

Два индикатора ColorX2MA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.

CaudateCandle CaudateCandle

Индикатор выделяет хвостатые свечки типа "молот" или "перевёрнутый молот", у которых тело свечи находится в верхней или нижней половинке свечки

CADX CADX

Индикатор относительной силы тренда.

Candle_Code Candle_Code

Индикатор "Код свечи" отображает в отдельном окне графика "код" свечей в виде линий, построенных по соотношению параметров каждой свечи.