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Candle_Code 指标在单独窗口中显示，烛条的 "代码" 是在每根蜡烛的参数比率基础上构建的指示线。 一根烛条的每一参数的权重都在其蜡烛的一般视图中:
- 烛条实体大小;
- 烛条上影线大小;
- 烛条下影线大小;
- 蜡烛方向;
- 相邻烛条之间的缺口 (当前烛条和前一根烛条)。
如果参数权重超过平均范围双倍，则将权重值分配给它; 如果没有，则其在一般蜡烛视图中的权重将为其权重乘以参数范围并除以其双倍的平均范围。
然后，依据每根蜡烛计算的数据上，构建移动平均值 (权重数据)，在图表中显示历史记录中可用的所有烛条的数据 (默认情况下禁止显示此线)。 然后将该条线平滑以便显示主要指标线 (Primary MA)。 次要指标线 (Secondary MA) 通过平滑主要指b标线来构建。
指标有 10 个输入参数:
- Body size weight - 烛条实体权重;
- Upper shadow weight - 蜡烛上影线权重;
- Lower shadow weight - 蜡烛下影线权重;
- Candle direction weight - 蜡烛方向 (阳线/阴线) 权重;
- Gap weight - 相邻蜡烛之间距离的权重;
- Show weights data line - 是否 (Yes/No) 显示每根烛条的一般已计算权重数据指示线;
- First MA period - 计算烛条权重的第一平滑移动平均线的周期;
- First MA method - 第一条均线计算方法;
- Second MA period - 由第一条均线计算第二平滑均线的周期;
- Second MA method - 第二条均线计算方法。
烛条权重的计算示例:
如果 Abs(Open-Close) >= Avg(Open-Close)
BodySize = BodyWeight
否则
BodySize = BodyWeight * (Abs(Open-Close)) / Avg(Open-Close)
其中:
Abs(Open-Close) = 烛条实体的绝对大小 Avg(Open-Close) = 历史数据区间烛条实体的平均大小 BodyWeight = 在参数中定义的烛条实体权重
图例 1. 默认权重。
图例 2. 烛条方向权重 = 512
图例 2. 默认权重, 显示数据 = Yes
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21021
CaudateCandle
指标高亮显示 "锤子" 或 "倒锤" 类型的尾状烛条，这种烛条的实体位于烛条的上半部分或下半部分WATR_Candles
WATR 指标实现为一系列烛条。