Candle_Code 指标在单独窗口中显示，烛条的 "代码" 是在每根蜡烛的参数比率基础上构建的指示线。 一根烛条的每一参数的权重都在其蜡烛的一般视图中:

如果参数权重超过平均范围双倍，则将权重值分配给它; 如果没有，则其在一般蜡烛视图中的权重将为其权重乘以参数范围并除以其双倍的平均范围。

然后，依据每根蜡烛计算的数据上，构建移动平均值 (权重数据)，在图表中显示历史记录中可用的所有烛条的数据 (默认情况下禁止显示此线)。 然后将该条线平滑以便显示主要指标线 (Primary MA)。 次要指标线 (Secondary MA) 通过平滑主要指b标线来构建。