Трендовая торговая система Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 на основе сигналов двух индикаторов AbsolutelyNoLagLwma

Индикатор WAMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда