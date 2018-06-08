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UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор UltraAbsolutelyNoLagLwma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора UltraAbsolutelyNoLagLwma.ex5.
Рис.1. Индикатор UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF
Трендовая торговая система Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 на основе сигналов двух индикаторов AbsolutelyNoLagLwmaWAMI_Cloud_HTF
Индикатор WAMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда
Индикатор WATR, выполненный в свечном виде.CaudateCandle
Индикатор выделяет хвостатые свечки типа "молот" или "перевёрнутый молот", у которых тело свечи находится в верхней или нижней половинке свечки