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Индикаторы

UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1411
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор UltraAbsolutelyNoLagLwma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора UltraAbsolutelyNoLagLwma.ex5.

Рис.1. Индикатор UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF

Рис.1. Индикатор UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF

Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2

Трендовая торговая система Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 на основе сигналов двух индикаторов AbsolutelyNoLagLwma

WAMI_Cloud_HTF WAMI_Cloud_HTF

Индикатор WAMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда

WATR_Candles WATR_Candles

Индикатор WATR, выполненный в свечном виде.

CaudateCandle CaudateCandle

Индикатор выделяет хвостатые свечки типа "молот" или "перевёрнутый молот", у которых тело свечи находится в верхней или нижней половинке свечки