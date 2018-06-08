CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CaudateCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2293
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: Scriptong

Индикатор выделяет хвостатые свечки типа "молот" или "перевёрнутый молот", у которых тело свечи находится в верхней или нижней половинке свечки. Свечки типа "молот" выделяются синим цветом, "перевёрнутый молот" - красным. Свечки, у которых хвост и цена закрытия находятся с разных сторон свечи выделяются ярким цветом, а если хвост и цена с одной стороны - бледным.

Рис.1. Индикатор CaudateCandle

Рис.1. Индикатор CaudateCandle

WATR_Candles WATR_Candles

Индикатор WATR, выполненный в свечном виде.

UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF

Индикатор UltraAbsolutelyNoLagLwma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorX2MA_x2_cloud_HTF ColorX2MA_x2_cloud_HTF

Два индикатора ColorX2MA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.

Polynomial_Regression_Slope Polynomial_Regression_Slope

Индикатор-осциллятор наклона полиномиальной регрессии.