Реальный автор: Scriptong

Индикатор выделяет хвостатые свечки типа "молот" или "перевёрнутый молот", у которых тело свечи находится в верхней или нижней половинке свечки. Свечки типа "молот" выделяются синим цветом, "перевёрнутый молот" - красным. Свечки, у которых хвост и цена закрытия находятся с разных сторон свечи выделяются ярким цветом, а если хвост и цена с одной стороны - бледным.

Рис.1. Индикатор CaudateCandle