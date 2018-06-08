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CaudateCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Scriptong
Индикатор выделяет хвостатые свечки типа "молот" или "перевёрнутый молот", у которых тело свечи находится в верхней или нижней половинке свечки. Свечки типа "молот" выделяются синим цветом, "перевёрнутый молот" - красным. Свечки, у которых хвост и цена закрытия находятся с разных сторон свечи выделяются ярким цветом, а если хвост и цена с одной стороны - бледным.
Рис.1. Индикатор CaudateCandle
Индикатор WATR, выполненный в свечном виде.UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF
Индикатор UltraAbsolutelyNoLagLwma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Два индикатора ColorX2MA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.Polynomial_Regression_Slope
Индикатор-осциллятор наклона полиномиальной регрессии.