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WATR_Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор WATR, выполненный в свечном виде. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.
Рис.1. Индикатор WATR_Candles
UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF
Индикатор UltraAbsolutelyNoLagLwma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахExp_AbsolutelyNoLagLwma_X2
Трендовая торговая система Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 на основе сигналов двух индикаторов AbsolutelyNoLagLwma
CaudateCandle
Индикатор выделяет хвостатые свечки типа "молот" или "перевёрнутый молот", у которых тело свечи находится в верхней или нижней половинке свечкиColorX2MA_x2_cloud_HTF
Два индикатора ColorX2MA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.