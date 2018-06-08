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Индикаторы

WATR_Candles - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1700
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор WATR, выполненный в свечном виде. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.

Рис.1. Индикатор WATR_Candles

Рис.1. Индикатор WATR_Candles

UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF

Индикатор UltraAbsolutelyNoLagLwma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2

Трендовая торговая система Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 на основе сигналов двух индикаторов AbsolutelyNoLagLwma

CaudateCandle CaudateCandle

Индикатор выделяет хвостатые свечки типа "молот" или "перевёрнутый молот", у которых тело свечи находится в верхней или нижней половинке свечки

ColorX2MA_x2_cloud_HTF ColorX2MA_x2_cloud_HTF

Два индикатора ColorX2MA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.