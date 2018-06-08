Трендовая торговая система Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 на основе сигналов двух индикаторов AbsolutelyNoLagLwma

Индикатор UltraAbsolutelyNoLagLwma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор выделяет хвостатые свечки типа "молот" или "перевёрнутый молот", у которых тело свечи находится в верхней или нижней половинке свечки

Два индикатора ColorX2MA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.