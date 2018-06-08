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Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1637
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Трендовая торговая система Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов AbsolutelyNoLagLwma. По первому индикатору определяется направление медленного тренда по цвету линии, а по второму индикатору - момент совершения сделки, когда происходит изменение цвета линии. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:

  1. Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают;
  2. Произошла смена направления быстрого тренда.


Входные параметры эксперта

//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора эксперта           |
//+-------------------------------------------------+
sinput string Trade="Управление торговлей";    //+============== УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ==============+  
input double MM=0.1;               //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode MMMode=LOT;       //способ определения размера лота
input uint    StopLoss_=1000;      //стоплосс в пунктах
input uint    TakeProfit_=2000;    //тейкпрофит в пунктах
sinput string MustTrade="Разрешения торговли";    //+============== РАЗРЕШЕНИЯ ТОРГОВЛИ ==============+  
input int    Deviation_=10;       //макс. отклонение цены в пунктах
input bool   BuyPosOpen=true;     //Разрешение для входа в лонг
input bool   SellPosOpen=true;    //Разрешение для входа в шорт
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора фильтра            |
//+-------------------------------------------------+
sinput string Filter="ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА";    //+============== ПАРАМЕТРЫ ТРЕНДА ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;  //1 Период графика для тренда
input uint Length=7;                        // глубина сглаживания                   
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;      // ценовая константа 
input uint SignalBar=1;                     // номер бара для получения сигнала входа
input bool   BuyPosClose=true;              // Разрешение для выхода из лонгов по тренду
input bool   SellPosClose=true;             // Разрешение для выхода из шортов по тренду
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора входа              |
//+-------------------------------------------------+
sinput string Input="ПАРАМЕТРЫ ВХОДА";       //+=============== ПАРАМЕТРЫ ВХОДА ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;  //2 Период графика для входа 
input uint Length_=7;                         // глубина сглаживания                   
input Applied_price_ IPC_=PRICE_CLOSE_;       // ценовая константа 
input uint SignalBar_=1;                      // номер бара для получения сигнала входа
input bool   BuyPosClose_=false;              // Разрешение для выхода из лонгов по сигналу
input bool   SellPosClose_=false;             // Разрешение для выхода из шортов по сигналу
//+-------------------------------------------------+

Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.

Индикаторы AbsolutelyNoLagLwma_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов AbsolutelyNoLagLwma.ex5 и AbsolutelyNoLagLwma_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Результаты тестирования за 2016 год на USDJPY, медленный тренд на H6, вход по быстрому тренду по M30:

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

WAMI_Cloud_HTF WAMI_Cloud_HTF

Индикатор WAMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда

ColorX2MA_HTF ColorX2MA_HTF

Индикатор ColorX2MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF

Индикатор UltraAbsolutelyNoLagLwma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

WATR_Candles WATR_Candles

Индикатор WATR, выполненный в свечном виде.