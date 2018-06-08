Трендовая торговая система Exp_AbsolutelyNoLagLwma_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов AbsolutelyNoLagLwma. По первому индикатору определяется направление медленного тренда по цвету линии, а по второму индикатору - момент совершения сделки, когда происходит изменение цвета линии. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:

Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают; Произошла смена направления быстрого тренда.





Входные параметры эксперта

sinput string Trade= "Управление торговлей" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; sinput string MustTrade= "Разрешения торговли" ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; sinput string Filter= "ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint Length= 7 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; sinput string Input= "ПАРАМЕТРЫ ВХОДА" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ; input uint Length_= 7 ; input Applied_price_ IPC_=PRICE_CLOSE_; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.

Индикаторы AbsolutelyNoLagLwma_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов AbsolutelyNoLagLwma.ex5 и AbsolutelyNoLagLwma_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Результаты тестирования за 2016 год на USDJPY, медленный тренд на H6, вход по быстрому тренду по M30:

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис. 2. График результатов тестирования