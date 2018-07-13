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UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF - MetaTrader 5脚本
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UltraAbsolutelyNoLagLwma 指标，输入参数中有时间帧选项
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表时间帧
若要指标运行，指标 UltraAbsolutelyNoLagLwma 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. 指标 UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21018
WAMI_Cloud_HTF
WAMI 指标允许在其输入参数里改变指标时间帧，并依据趋势方向在振荡器及其信号线之间的空间填充颜色Exp_BlauTVI_Tm
Exp_BlauTVI_Tm 智能交易系统基于趋势跟踪指标 BlauTVI 的信号
WATR_Candles
WATR 指标实现为一系列烛条。CaudateCandle
指标高亮显示 "锤子" 或 "倒锤" 类型的尾状烛条，这种烛条的实体位于烛条的上半部分或下半部分