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UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
UltraAbsolutelyNoLagLwma.mq5 (28.68 KB) 预览
UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF.mq5 (24.13 KB) 预览
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UltraAbsolutelyNoLagLwma 指标，输入参数中有时间帧选项

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表时间帧

若要指标运行，指标 UltraAbsolutelyNoLagLwma 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. 指标 UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF

图例 1. 指标 UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21018

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WAMI 指标允许在其输入参数里改变指标时间帧，并依据趋势方向在振荡器及其信号线之间的空间填充颜色

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指标高亮显示 "锤子" 或 "倒锤" 类型的尾状烛条，这种烛条的实体位于烛条的上半部分或下半部分