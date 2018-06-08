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Индикаторы

ColorX2MA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1443
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
ColorX2MA_HTF.mq5 (19.92 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ColorX2MA.mq5 (17.51 KB) просмотр
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Индикатор ColorX2MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorX2MA.ex5.

Рис.1. Индикатор rColorX2MA_HTF

Рис.1. Индикатор ColorX2MA_HTF

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