代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

WAMI_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1265
等级:
(8)
已发布:
\MQL5\Indicators\
WAMI.mq5 (16.8 KB) 预览
WAMI_Cloud_HTF.mq5 (21.82 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

WAMI 指标允许在其输入参数里改变指标时间帧，并依据趋势方向在振荡器及其信号线之间的空间填充颜色

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表时间帧

若要指标运行，指标 WAMI.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. 指标 WAMI_HTF

图例 1. 指标 WAMI_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21015

Exp_BlauTVI_Tm Exp_BlauTVI_Tm

Exp_BlauTVI_Tm 智能交易系统基于趋势跟踪指标 BlauTVI 的信号

Exp_BlauErgodicMDI_Tm Exp_BlauErgodicMDI_Tm

一款采用 BlauErgodicMDI 振荡器的交易系统，含有严格设置交易时段间隔的选项

UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF

UltraAbsolutelyNoLagLwma 指标，输入参数中有时间帧选项

WATR_Candles WATR_Candles

WATR 指标实现为一系列烛条。