Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
QQE - Multi TimeFrame - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1646
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор количественно-качественной оценки QQE в мультитаймфреймовом варианте.
Поддерживаются все стандартные таймфреймы из поставки MetaTrader 5, а также 3 "особенных":
- следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
- второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
- третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.
Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы смените таймфрейм на графике..
PS: индикатор подходит для самостоятельной работы. Чтобы его запустить, не нужно иметь ни регулярной его версии, ни каких-либо других дополнительных индикаторов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21004
Четыре разных CCI, скомбинированных в свечной визуализации. Для сглаживания вы можете использовать одну из четырех основных типов скользящих средних: SMA, EMA, SMMA или LWMA.CCI Candles
Четыре разных CCI, скомбинированных в свечной визуализации.
Свечной RSI ( RSI по ценам High, Low, Open и Close, эти значения отображаются в виде свечей) с добавлением Trend Envelopes.Fibo Pivots
Индикатор точек разворота Фибоначчи может отрисовывать любое количество уровней для любого известного таймфрейма, использующегося в MetaTrader 5.