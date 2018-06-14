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Индикаторы

QQE - Multi TimeFrame - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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1646
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор количественно-качественной оценки QQE в мультитаймфреймовом варианте.

Поддерживаются все стандартные таймфреймы из поставки MetaTrader 5, а также 3 "особенных":

  • следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
  • второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
  • третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы смените таймфрейм на графике.

.

PS: индикатор подходит для самостоятельной работы. Чтобы его запустить, не нужно иметь ни регулярной его версии, ни каких-либо других дополнительных индикаторов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21004

CCI Candles of Averages CCI Candles of Averages

Четыре разных CCI, скомбинированных в свечной визуализации. Для сглаживания вы можете использовать одну из четырех основных типов скользящих средних: SMA, EMA, SMMA или LWMA.

CCI Candles CCI Candles

Четыре разных CCI, скомбинированных в свечной визуализации.

RSI Candles with Trend Envelopes RSI Candles with Trend Envelopes

Свечной RSI ( RSI по ценам High, Low, Open и Close, эти значения отображаются в виде свечей) с добавлением Trend Envelopes.

Fibo Pivots Fibo Pivots

Индикатор точек разворота Фибоначчи может отрисовывать любое количество уровней для любого известного таймфрейма, использующегося в MetaTrader 5.