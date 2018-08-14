请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
QQE (定量定性评估器) 由多个时间帧制成。
支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可用时间帧，它有 3 个"特殊" 时间帧:
- 下一个更高的时间帧: 相较于激活图表，第一个更高的时间帧。
- 第二高时间帧: 相较于激活图表，第二个更高的时间帧。
- 第三个更高的时间帧: 相较于激活图表，第三个更高的时间帧。
如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。
附言: 该指标是一个独立的指标。 它不需要任何其它指标即能正常工作。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21004
均线的趋势轨道线
趋势轨道线，在计算中可选择平滑/过滤价格，而非使用 "原始" 价格。均线的 CCI 蜡烛
四种不同的 CCI 组合成 CCI 的 "蜡烛" 显示。 为了平滑，您可以使用 4 种基本类型的平均值之一: SMA，EMA，SMMA 或 LWMA。
带有趋势轨道线的 RSI 蜡烛
RSI 蜡烛 (RSI 由最高价，最低价，开盘价和收盘价计算，并将这些数值显示为蜡烛)，并加入趋势轨道线。RSI 蜡烛 - 使用趋势轨道线进行平滑处理
RSI 蜡烛有一个额外的选项，可以在 RSI 计算中使用预过滤 (平滑) 价格 (这实际上是 RSI 的平均值)。