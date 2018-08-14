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QQE - 多时间帧 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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QQE - mtf.mq5 (24.68 KB) 预览
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QQE (定量定性评估器) 由多个时间帧制成。

支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可用时间帧，它有 3 个"特殊" 时间帧:

  • 下一个更高的时间帧: 相较于激活图表，第一个更高的时间帧。
  • 第二高时间帧: 相较于激活图表，第二个更高的时间帧。
  • 第三个更高的时间帧: 相较于激活图表，第三个更高的时间帧。

如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。

附言: 该指标是一个独立的指标。 它不需要任何其它指标即能正常工作。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21004

均线的趋势轨道线 均线的趋势轨道线

趋势轨道线，在计算中可选择平滑/过滤价格，而非使用 "原始" 价格。

均线的 CCI 蜡烛 均线的 CCI 蜡烛

四种不同的 CCI 组合成 CCI 的 "蜡烛" 显示。 为了平滑，您可以使用 4 种基本类型的平均值之一: SMA，EMA，SMMA 或 LWMA。

带有趋势轨道线的 RSI 蜡烛 带有趋势轨道线的 RSI 蜡烛

RSI 蜡烛 (RSI 由最高价，最低价，开盘价和收盘价计算，并将这些数值显示为蜡烛)，并加入趋势轨道线。

RSI 蜡烛 - 使用趋势轨道线进行平滑处理 RSI 蜡烛 - 使用趋势轨道线进行平滑处理

RSI 蜡烛有一个额外的选项，可以在 RSI 计算中使用预过滤 (平滑) 价格 (这实际上是 RSI 的平均值)。