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Индикаторы

RSI Candles with Trend Envelopes - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1769
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Свечной RSI ( RSI по ценам High, Low, Open и Close, эти значения отображаются в виде свечей) с добавлением Trend Envelopes.

Поскольку индикатор Тrend Envelopes используется на наборе из цен Open, High, Low и Close, кажется логичным, что можно применить его к свечному RSI (который рассчитывается по всем этим ценам). Результаты тоже логичные: добавление Trend Envelopes к таким RSI выглядит полезным для определения тренда на основе свечного RSI. Прежде чем использовать индикатор в режиме реального времени, рекомендуется немного поэкспериментировать с ним.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21005

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