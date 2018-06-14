Свечной RSI ( RSI по ценам High, Low, Open и Close, эти значения отображаются в виде свечей) с добавлением Trend Envelopes.

Поскольку индикатор Тrend Envelopes используется на наборе из цен Open, High, Low и Close, кажется логичным, что можно применить его к свечному RSI (который рассчитывается по всем этим ценам). Результаты тоже логичные: добавление Trend Envelopes к таким RSI выглядит полезным для определения тренда на основе свечного RSI. Прежде чем использовать индикатор в режиме реального времени, рекомендуется немного поэкспериментировать с ним.

