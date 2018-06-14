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Fibo Pivots - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор точек разворота Фибоначчи может отрисовывать любое количество уровней для любого известного таймфрейма, использующегося в MetaTrader 5.
Чтобы добавить уровень, просто введите его в список в параметре Levels через разделитель ";". По умолчанию используются уровни 38.2%, 61.8% и 100%, но вы можете настроить любой желаемый.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21008
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