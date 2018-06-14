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Индикаторы

Fibo Pivots - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3534
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Индикатор точек разворота Фибоначчи может отрисовывать любое количество уровней для любого известного таймфрейма, использующегося в MetaTrader 5.

Чтобы добавить уровень, просто введите его в список в параметре Levels через разделитель ";". По умолчанию используются уровни 38.2%, 61.8% и 100%, но вы можете настроить любой желаемый.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21008

RSI Candles with Trend Envelopes RSI Candles with Trend Envelopes

Свечной RSI ( RSI по ценам High, Low, Open и Close, эти значения отображаются в виде свечей) с добавлением Trend Envelopes.

QQE - Multi TimeFrame QQE - Multi TimeFrame

Индикатор количественно-качественной оценки (QQE) в мультитаймфреймовом варианте.

Trend Envelopes of Averages Histogram Trend Envelopes of Averages Histogram

Индикатор Trend Envelopes в виде гистограммы.

Super Trend Super Trend

Индикатор Super Trend — возможно, один из самых известных в MetaTrader 4. Здесь представлена версия для MetaTrader 5.