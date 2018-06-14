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CCI Candles of Averages - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CCI в виде свечей.
Рассчитываются 4 разных CCI:
- CCI от цены High
- CCI от цены Low
- CCI от цены Open
- CCI от цены Close
Эти 4 значения затем комбинируются в свечном отображении. Индикатор можно использовать как обычный CCI (использующий определенные значимые уровни). Или же можно проверять, когда свечи пересекают нулевую линию — это можно считать сигналом к смене тренда.
Сглаживание цены делает существенно более сглаженными и значения CCI. Если же вы хотите отключить сглаживание, выставьте его период ⩽ 1.
Для сглаживания можно использовать скользящую среднюю одного из 4 основных типов: SMA, EMA, SMMA or LWMA. Вне зависимости от типа сглаживания, в этой версии используется SMA (как обычный способ вычисления среднего отклонения при расчете CCI).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20973
Четыре разных CCI, скомбинированных в свечной визуализации.RSI Candles - Smoothed
Сочетание 4 значений RSI (по ценам High, Low, Open и Close), отображаемых в виде свечей. Добавлена функция предварительного сглаживания перед расчетами, что делает индикатор комбинацией RSI и MA.
Индикатор количественно-качественной оценки (QQE) в мультитаймфреймовом варианте.RSI Candles with Trend Envelopes
Свечной RSI ( RSI по ценам High, Low, Open и Close, эти значения отображаются в виде свечей) с добавлением Trend Envelopes.