Индикатор CCI в виде свечей.

Рассчитываются 4 разных CCI:

CCI от цены High

CCI от цены Low

CCI от цены Open

CCI от цены Close

Эти 4 значения затем комбинируются в свечном отображении. Индикатор можно использовать как обычный CCI (использующий определенные значимые уровни). Или же можно проверять, когда свечи пересекают нулевую линию — это можно считать сигналом к смене тренда.

Сглаживание цены делает существенно более сглаженными и значения CCI. Если же вы хотите отключить сглаживание, выставьте его период ⩽ 1.

Для сглаживания можно использовать скользящую среднюю одного из 4 основных типов: SMA, EMA, SMMA or LWMA. Вне зависимости от типа сглаживания, в этой версии используется SMA (как обычный способ вычисления среднего отклонения при расчете CCI).

