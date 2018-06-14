Сочетание 4 значений RSI (по ценам High, Low, Open и Close), отображаемых в виде свечей. Добавлена функция предварительного сглаживания перед расчетами, что делает индикатор комбинацией RSI и MA.

RSI по ценам High, Low, Open и Close, отображаемый в виде цветных свечей в отдельном подокне.