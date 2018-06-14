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Индикаторы

CCI Candles - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор CCI в виде свечей.

Рассчитываются 4 разных CCI:

  • CCI от цены High
  • CCI от цены Low
  • CCI от цены Open
  • CCI от цены Close

Эти 4 значения затем комбинируются в свечном отображении. Индикатор можно использовать как обычный CCI (использующий определенные значимые уровни). Или же можно проверять, когда свечи пересекают нулевую линию — это можно считать сигналом к смене тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20972

RSI Candles - Smoothed RSI Candles - Smoothed

Сочетание 4 значений RSI (по ценам High, Low, Open и Close), отображаемых в виде свечей. Добавлена функция предварительного сглаживания перед расчетами, что делает индикатор комбинацией RSI и MA.

RSI Candles RSI Candles

RSI по ценам High, Low, Open и Close, отображаемый в виде цветных свечей в отдельном подокне.

CCI Candles of Averages CCI Candles of Averages

Четыре разных CCI, скомбинированных в свечной визуализации. Для сглаживания вы можете использовать одну из четырех основных типов скользящих средних: SMA, EMA, SMMA или LWMA.

QQE - Multi TimeFrame QQE - Multi TimeFrame

Индикатор количественно-качественной оценки (QQE) в мультитаймфреймовом варианте.