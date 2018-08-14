趋势轨道线 可以在计算中选择平滑/过滤价格，而非使用 "原始" 价格。

使用已过滤价格减少了信号的数量，并且根据您的交易方式，可以用来过滤掉不需要的信号。 要获得未过滤/非平滑数值，只需将平滑周期设置为小于或等于 1，然后，无论平滑类型如何，都不会再平滑/过滤。