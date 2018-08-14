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均线的趋势轨道线 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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趋势轨道线 可以在计算中选择平滑/过滤价格，而非使用 "原始" 价格。

使用已过滤价格减少了信号的数量，并且根据您的交易方式，可以用来过滤掉不需要的信号。 要获得未过滤/非平滑数值，只需将平滑周期设置为小于或等于 1，然后，无论平滑类型如何，都不会再平滑/过滤。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21003

均线的 CCI 蜡烛 均线的 CCI 蜡烛

四种不同的 CCI 组合成 CCI 的 "蜡烛" 显示。 为了平滑，您可以使用 4 种基本类型的平均值之一: SMA，EMA，SMMA 或 LWMA。

CCI 蜡烛 CCI 蜡烛

四种不同的 CCI 组合成 CCI 的 "蜡烛" 显示。

QQE - 多时间帧 QQE - 多时间帧

QQE (定量定性评估器) 由多个时间帧制成。

带有趋势轨道线的 RSI 蜡烛 带有趋势轨道线的 RSI 蜡烛

RSI 蜡烛 (RSI 由最高价，最低价，开盘价和收盘价计算，并将这些数值显示为蜡烛)，并加入趋势轨道线。