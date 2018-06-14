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TAI - индикатор для MetaTrader 5
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TAI (Trend Analysis Index) - простой индикатор тенденции, описанный Адамом Уайтом (Adam White) в журнале "Stocks & Commodities" в августе 1992.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- MA Period - период расчета МА;
- MA Method - метод расчета МА;
- TAI Period - период расчета индекса тренда;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
TAI = (MA_Max - MA_Min) / Price*Point
где:
- MA_Max, MA_Min - максимальное и минимальное значения MA за период TAI Period
- MA = MA(Applied price, MA Method) - скользящая средняя с периодом MA period и методом расчета MA Method
- Price = SMA(1, Applied price) - простая скользящая средняя с ценой расчета Applied price
TII
Индикатор Trend Intensity Index.Vortex_Difference
Индикатор разности линий индикатора Vortex.
Historical Volatility
Historical Volatility (HV) — статистическая мера разброса значений по определенному активу или рыночному индексу за заданный период времени. Как правило, она рассчитывается путем определения среднего отклонения от средней цены по инструменту за определенный период времени.Trend Envelopes of Averages
Индикатор Trend Envelopes, в котором для расчета можно выбрать сглаженную/отфильтрованную, а не "сырую" цену.