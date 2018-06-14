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Индикаторы

TAI - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1714
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TAI (Trend Analysis Index) - простой индикатор тенденции, описанный Адамом Уайтом (Adam White) в журнале "Stocks & Commodities" в августе 1992.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • MA Period - период расчета МА;
  • MA Method - метод расчета МА;
  • TAI Period - период расчета индекса тренда;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

TAI = (MA_Max - MA_Min) / Price*Point

где:

  • MA_Max, MA_Min - максимальное и минимальное значения MA за период TAI Period
  • MA = MA(Applied price, MA Method) - скользящая средняя с периодом MA period и методом расчета MA Method
  • Price = SMA(1, Applied price) - простая скользящая средняя с ценой расчета Applied price

TII TII

Индикатор Trend Intensity Index.

Vortex_Difference Vortex_Difference

Индикатор разности линий индикатора Vortex.

Historical Volatility Historical Volatility

Historical Volatility (HV) — статистическая мера разброса значений по определенному активу или рыночному индексу за заданный период времени. Как правило, она рассчитывается путем определения среднего отклонения от средней цены по инструменту за определенный период времени.

Trend Envelopes of Averages Trend Envelopes of Averages

Индикатор Trend Envelopes, в котором для расчета можно выбрать сглаженную/отфильтрованную, а не "сырую" цену.