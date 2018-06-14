Historical Volatility (HV) — статистическая мера разброса значений по определенному активу или рыночному индексу за заданный период времени. Как правило, она рассчитывается путем определения среднего отклонения от средней цены по инструменту за определенный период времени.

Индикатор Trend Envelopes, в котором для расчета можно выбрать сглаженную/отфильтрованную, а не "сырую" цену.