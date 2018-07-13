多项式回归斜率指标以直方图形式绘制 回归曲线，即价格初始点和终点之间的最适合价格。

有三个可调参数:

Period - 计算周期 (回归线长度，以柱线为单位);

- 计算周期 (回归线长度，以柱线为单位); Power - 定义要计算的多项式的 "强度";

- 定义要计算的多项式的 "强度"; Applied price - 计算所用价格类型。

图例 1. Power = 2, Period = 50





图例 2. Power = 3, Period = 50





图例 2. Power = 2, Period = 100





图例 4. Power = 3, Period = 100