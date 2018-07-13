代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Polynomial_Regression_Slope - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1212
等级:
(8)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

多项式回归斜率指标以直方图形式绘制 回归曲线，即价格初始点和终点之间的最适合价格。

有三个可调参数:

  • Period - 计算周期 (回归线长度，以柱线为单位);
  • Power - 定义要计算的多项式的 "强度";
  • Applied price - 计算所用价格类型。

图例 1. Power = 2, Period = 50

图例 1. Power = 2, Period = 50


图例 2. Power = 3, Period = 50

图例 2. Power = 3, Period = 50


图例 2. Power = 2, Period = 100

图例 2. Power = 2, Period = 100


图例 4. Power = 3, Period = 100

图例 4. Power = 3, Period = 100

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20986

Renko Level EA Renko Level EA

一款基于 Renko Level 指标的智能交易系统

Normalized_AC Normalized_AC

常规化加速/减速指标

Range_Contraction Range_Contraction

日线级范围指标

Reverse_MACD Reverse_MACD

在价格图表上的信息预测 MACD