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Polynomial_Regression_Slope - MetaTrader 5脚本
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多项式回归斜率指标以直方图形式绘制 回归曲线，即价格初始点和终点之间的最适合价格。
有三个可调参数:
- Period - 计算周期 (回归线长度，以柱线为单位);
- Power - 定义要计算的多项式的 "强度";
- Applied price - 计算所用价格类型。
图例 1. Power = 2, Period = 50
图例 2. Power = 3, Period = 50
图例 2. Power = 2, Period = 100
图例 4. Power = 3, Period = 100
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20986
Renko Level EA
一款基于 Renko Level 指标的智能交易系统Normalized_AC
常规化加速/减速指标
Range_Contraction
日线级范围指标Reverse_MACD
在价格图表上的信息预测 MACD