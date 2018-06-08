CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorX2MA_x2_cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1648
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
ColorX2MA_x2_cloud_HTF.mq5 (21.64 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ColorX2MA.mq5 (17.45 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Два индикатора ColorX2MA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.

//+-------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА       |
//+-------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;//Период графика 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H4;//Период графика 2
//+-------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА       |
//+-------------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //Метод усреднения первого сглаживания 
input uint Length1=12; //Глубина  первого сглаживания                    
input int Phase1=15; //Параметр первого сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //Метод усреднения второго сглаживания 
input uint Length2= 5; //Глубина  второго сглаживания 
input int Phase2=15;  //Параметр второго сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//Ценовая константа
input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
//+-------------------------------------+

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorX2MA.ex5.

Рис.1. Индикатор ColorX2MA_x2_cloud_HTF

Рис.1. Индикатор ColorX2MA_x2_cloud_HTF

CaudateCandle CaudateCandle

Индикатор выделяет хвостатые свечки типа "молот" или "перевёрнутый молот", у которых тело свечи находится в верхней или нижней половинке свечки

WATR_Candles WATR_Candles

Индикатор WATR, выполненный в свечном виде.

Polynomial_Regression_Slope Polynomial_Regression_Slope

Индикатор-осциллятор наклона полиномиальной регрессии.

CADX CADX

Индикатор относительной силы тренда.