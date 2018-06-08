Два индикатора ColorX2MA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_H4 ; input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input uint Length2= 5 ; input int Phase2= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorX2MA.ex5.

Рис.1. Индикатор ColorX2MA_x2_cloud_HTF