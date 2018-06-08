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ColorX2MA_x2_cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Два индикатора ColorX2MA с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке.
//+-------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;//Период графика 1 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H4;//Период графика 2 //+-------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-------------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //Метод усреднения первого сглаживания input uint Length1=12; //Глубина первого сглаживания input int Phase1=15; //Параметр первого сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //Метод усреднения второго сглаживания input uint Length2= 5; //Глубина второго сглаживания input int Phase2=15; //Параметр второго сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах //+-------------------------------------+
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorX2MA.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorX2MA_x2_cloud_HTF
CaudateCandle
Индикатор выделяет хвостатые свечки типа "молот" или "перевёрнутый молот", у которых тело свечи находится в верхней или нижней половинке свечкиWATR_Candles
Индикатор WATR, выполненный в свечном виде.
Polynomial_Regression_Slope
Индикатор-осциллятор наклона полиномиальной регрессии.CADX
Индикатор относительной силы тренда.