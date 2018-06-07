Два индикатора AbsolutelyNoLagLwma с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке

Два индикатора ColorJFatl с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке