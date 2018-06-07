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AbsolutelyNoLagLwma_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Мувинг AbsolutelyNoLagLwma с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit:
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Если цена закрытия выше мувинга, то цвет ценовой зелёный, если ниже, то красный.
Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit
Два индикатора AbsolutelyNoLagLwma с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынкеColorJFatl_x2_cloud_HTF
Два индикатора ColorJFatl с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке
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