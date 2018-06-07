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Индикаторы

AbsolutelyNoLagLwma_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1451
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Мувинг AbsolutelyNoLagLwma с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit:

input uint Digit=3; //количество разрядов округления

Если цена закрытия выше мувинга, то цвет ценовой зелёный, если ниже, то красный.

Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit

Рис.1. Индикатор AbsolutelyNoLagLwma_Digit

AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF AbsolutelyNoLagLwma_x2_cloud_HTF

Два индикатора AbsolutelyNoLagLwma с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке

ColorJFatl_x2_cloud_HTF ColorJFatl_x2_cloud_HTF

Два индикатора ColorJFatl с разных таймфреймов с заполнением между линиями цветным облаком, цвет которого соответствует направлению тренда на рынке

Exp_ColorX2MA_X2 Exp_ColorX2MA_X2

Трендовая торговая система Exp_ColorX2MA_X2 на основе сигналов двух индикаторов ColorX2MA

Renko Level EA Renko Level EA

Советник по индикатору Renko Level