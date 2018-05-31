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SilverTrend_NRTR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SilverTrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора SilverTrend_NRTR.ex5.
Рис.1. Индикатор SilverTrend_NRTR_HTF
Рис.2. Подача алерта
В этой версии BB Stops для расчетов используется отклонение на основе EMA.Synthetic VIX
Synthetic VIX определяет снижение или увеличение волатильности.
Индикатор SilverTrend_Signal с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора, выполненный в свечном виде. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.Sine Wave Cloud HTF
Индикатор Sine Wave с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах в виде цветного облака.