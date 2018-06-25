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Sine Wave 指标形成彩色云，在输入参数中提供时间帧选择选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行 Sinewave_Cloud_HTF 指标，必须将 Sinewave.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。 与此类似，若要运行 Sinewave2_Cloud_HTF 指标，必须将 Sinewave2.ex5. 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。 两个指标都在其计算中使用指标 CyclePeriod.ex5 的值，该指标也必须在文件夹中可用。
图例1. 指标 Sinewave_Cloud_HTF 和 Sinewave2_Cloud_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20944
Exp_SilverTrend_Duplex
两套基于 SilverTrend 信号的相同交易系统 (多头和空头仓位)，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。SilverTrend
SilverTrend_Signal 指标实现为烛条，在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。 具有趋势的烛条颜色较亮，而与趋势相反的则颜色较暗。
MultiSilverTrend_x10
MultiSilverTrend_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 SilverTrend 指标的颜色来展现当前趋势的信息。SilverTrend_x10
SilverTrend_x10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 SilverTrend 指标蜡烛图的颜色。