两套基于 SilverTrend 信号的相同交易系统 (多头和空头仓位)，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。

SilverTrend_Signal 指标实现为烛条，在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。 具有趋势的烛条颜色较亮，而与趋势相反的则颜色较暗。