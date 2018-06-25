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正弦波云图 HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
CyclePeriod.mq5 (18.96 KB) 预览
Sinewave.mq5 (22.34 KB) 预览
Sinewave2.mq5 (22.75 KB) 预览
Sinewave_Cloud_HTF.mq5 (20.25 KB) 预览
Sinewave2_Cloud_HTF.mq5 (20.27 KB) 预览
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Sine Wave 指标形成彩色云，在输入参数中提供时间帧选择选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行 Sinewave_Cloud_HTF 指标，必须将 Sinewave.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。 与此类似，若要运行 Sinewave2_Cloud_HTF 指标，必须将 Sinewave2.ex5. 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。 两个指标都在其计算中使用指标 CyclePeriod.ex5 的值，该指标也必须在文件夹中可用。

图例1. 指标 Sinewave_Cloud_HTF 和 Sinewave2_Cloud_HTF

图例1. 指标 Sinewave_Cloud_HTF 和 Sinewave2_Cloud_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20944

Exp_SilverTrend_Duplex Exp_SilverTrend_Duplex

两套基于 SilverTrend 信号的相同交易系统 (多头和空头仓位)，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。

SilverTrend SilverTrend

SilverTrend_Signal 指标实现为烛条，在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。 具有趋势的烛条颜色较亮，而与趋势相反的则颜色较暗。

MultiSilverTrend_x10 MultiSilverTrend_x10

MultiSilverTrend_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 SilverTrend 指标的颜色来展现当前趋势的信息。

SilverTrend_x10 SilverTrend_x10

SilverTrend_x10 指标显示来自输入参数定义的十个不同时间帧的 SilverTrend 指标蜡烛图的颜色。