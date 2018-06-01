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Индикаторы

SilverTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1788
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
SilverTrend.mq5 (23.72 KB) просмотр
SilverTrend_x10.mq5 (26.68 KB) просмотр
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Индикатор SilverTrend_x10 отображает цвет свечек индикатора SilverTrend с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара. Продолжение тренда отображается квадратом, смена тренда кругом.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1;           //период графика 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2;           //период графика 2
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3;           //период графика 3
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4;           //период графика 4
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6;           //период графика 5
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8;           //период графика 6
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12;          //период графика 7
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1;           //период графика 8
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1;           //период графика 9
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1;          //период графика 10 
input uint SignalBar=1;                               //Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
//---- Параметры SilverTrend
input int SSP=9;
input int RISK=3;                                //степень риска
//---- Параметры отображения индикатора
input color  CpColor=clrBlueViolet;                   //цвет названия индикатора
input color  UpUpColor=clrLimeGreen;                  //цвет растущего тренда и растущей свечи
input color  UpDnColor=clrTeal;                       //цвет растущего тренда и падающей свечи
input color  ZrColor=clrGray;                         //цвет без изменения
input color  DnUpColor=clrPurple;                     //цвет падающего тренда и растущей свечи
input color  DnDnColor=clrRed;                        //цвет падающего тренда и падающей свечи
input int    FontSize=11;                             //размер шрифта
input type_font FontType=Font14;                      //тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения
input uint Y_=20;                                     //расположение по вертикали
input uint X_=5;                                      //расположение по горизонтали

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора SilverTrend.ex5.

Рис.1. Индикатор SilverTrend_x10

Рис.1. Индикатор SilverTrend_x10

MultiSilverTrend_x10 MultiSilverTrend_x10

Индикатор MultiSilverTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора SilverTrend с десяти различных таймфреймов.

Exp_SilverTrend_Duplex Exp_SilverTrend_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора SilverTrend, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

Exp_Sinewave2_X2 Exp_Sinewave2_X2

Трендовая торговая система Exp_Sinewave2_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов Sinewave2

FTNP FTNP

Индикатор Fisher Transform of Normalized Prices