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SilverTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SilverTrend_x10 отображает цвет свечек индикатора SilverTrend с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара. Продолжение тренда отображается квадратом, смена тренда кругом.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame0=PERIOD_H1; //период графика 1 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H2; //период графика 2 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H3; //период графика 3 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame3=PERIOD_H4; //период графика 4 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame4=PERIOD_H6; //период графика 5 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame5=PERIOD_H8; //период графика 6 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame6=PERIOD_H12; //период графика 7 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame7=PERIOD_D1; //период графика 8 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame8=PERIOD_W1; //период графика 9 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame9=PERIOD_MN1; //период графика 10 input uint SignalBar=1; //Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) //---- Параметры SilverTrend input int SSP=9; input int RISK=3; //степень риска //---- Параметры отображения индикатора input color CpColor=clrBlueViolet; //цвет названия индикатора input color UpUpColor=clrLimeGreen; //цвет растущего тренда и растущей свечи input color UpDnColor=clrTeal; //цвет растущего тренда и падающей свечи input color ZrColor=clrGray; //цвет без изменения input color DnUpColor=clrPurple; //цвет падающего тренда и растущей свечи input color DnDnColor=clrRed; //цвет падающего тренда и падающей свечи input int FontSize=11; //размер шрифта input type_font FontType=Font14; //тип шрифта input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //угол расположения input uint Y_=20; //расположение по вертикали input uint X_=5; //расположение по горизонтали
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора SilverTrend.ex5.
Рис.1. Индикатор SilverTrend_x10
Индикатор MultiSilverTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора SilverTrend с десяти различных таймфреймов.Exp_SilverTrend_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора SilverTrend, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.
Трендовая торговая система Exp_Sinewave2_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов Sinewave2FTNP
Индикатор Fisher Transform of Normalized Prices