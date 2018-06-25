两套基于 SilverTrend 信号的相同交易系统 (多头和空头仓位)，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。 为此，所有输入参数可以分为两大组:

输入参数以 L 开头的名称用于管理多头仓位; 以 S 开头的是用于管理空头仓位的输入参数。

magic number input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT; input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

这两个交易系统使用不同的魔幻数字，并且彼此完全独立。 真正的金融市场很少是对称的。 在上涨和下跌的市场中，相同交易系统在交易时通常需要绝对不同的参数。 若要正确配置 EA，您应该首先测试一套交易系统，并使用相关开关禁用第二套交易系统。

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

之后，对第二套系统执行相同的操作。

为令生成的 EA 正常运行，已编译的 SilverTrend.ex5 指标文件必须位于 <b1><终端_数据_目录>\MQL5\Indicators</b1> 文件夹中。

在以下测试中 EA 用到的默认输入参数。 测试中未使用止损和止盈。

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图例1. 图表中的成交示例是对称设置。

测试结果 USDJPY H6 2016 全年:

图例2. 测试结果图表。

图例3. 图表中的成交示例是非对称设置。