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EA

Exp_SilverTrend_Duplex - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (223.62 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
SilverTrend.mq5 (23.74 KB) 预览
Exp_SilverTrend_Duplex.mq5 (17.67 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

两套基于 SilverTrend 信号的相同交易系统 (多头和空头仓位)，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。 为此，所有输入参数可以分为两大组:

  1. 输入参数以 L 开头的名称用于管理多头仓位;
  2. 以 S 开头的是用于管理空头仓位的输入参数。
//+----------------------------------------------+
//| 用于多头交易的 EA 输入参数                     |
//+----------------------------------------------+
magic numberinput uint    L_Magic=777;          //L 魔幻数字
input double  L_MM=0.1;             //L 每笔交易占存款份额
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L 手数设置模式
//+----------------------------------------------+
//| 用于空头交易的 EA 输入参数                     |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S 魔幻数字
input double  S_MM=0.1;             //S 每笔交易占存款份额
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S 手数设置模式

这两个交易系统使用不同的魔幻数字，并且彼此完全独立。 真正的金融市场很少是对称的。 在上涨和下跌的市场中，相同交易系统在交易时通常需要绝对不同的参数。 若要正确配置 EA，您应该首先测试一套交易系统，并使用相关开关禁用第二套交易系统。

input bool    L_PosOpen=true;       //L 允许多头仓位入场
input bool    L_PosClose=true;      //L 允许多头仓位离场

之后，对第二套系统执行相同的操作。

为令生成的 EA 正常运行，已编译的 SilverTrend.ex5 指标文件必须位于 <b1><终端_数据_目录>\MQL5\Indicators</b1> 文件夹中。

在以下测试中 EA 用到的默认输入参数。 测试中未使用止损和止盈。

图例1. 图表中的成交示例是对称设置。.

图例1. 图表中的成交示例是对称设置。

测试结果 USDJPY H6 2016 全年:

图例2. 测试结果图表

图例2. 测试结果图表。

图例3. 图表中的成交示例是非对称设置。

图例3. 图表中的成交示例是非对称设置。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20943

SilverTrend SilverTrend

SilverTrend_Signal 指标实现为烛条，在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。 具有趋势的烛条颜色较亮，而与趋势相反的则颜色较暗。

SilverTrend_NRTR_HTF SilverTrend_NRTR_HTF

SilverTrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。

正弦波云图 HTF 正弦波云图 HTF

正弦波指标形成彩色云，在输入参数中提供时间帧选择选项。

MultiSilverTrend_x10 MultiSilverTrend_x10

MultiSilverTrend_x10 指标使用来自十个不同时间帧的 SilverTrend 指标的颜色来展现当前趋势的信息。