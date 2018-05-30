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BB Stops - EMA Deviation - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BB Stops (Bollinger Bands Stops) известен давно. Некоторые версии уже были опубликованы здесь, в CodeBase (например, здесь: BB Stops).
Обычно в нем рассчитывается стандартное отклонение. В этой версии есть изменения, дальнейшая доработка идеи: для расчета используется отклонение на основе EMA. Рекомендую перед использованием индикатора в реальной торговле поэкспериментировать с его параметрами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20904
Synthetic VIX определяет снижение или увеличение волатильности.EMA Deviation
EMA Deviation, на первый взгляд, похож на индикатор Standard Deviation, но вы можете заметить, что он "быстрее". Это делает его полезнее, когда от торговой системы ожидается быстрая реакция на волатильные движения рынка.
Индикатор SilverTrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора.SilverTrend
Индикатор SilverTrend_Signal с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора, выполненный в свечном виде. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.