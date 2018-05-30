Индикатор BB Stops (Bollinger Bands Stops) известен давно. Некоторые версии уже были опубликованы здесь, в CodeBase (например, здесь: BB Stops).

Обычно в нем рассчитывается стандартное отклонение. В этой версии есть изменения, дальнейшая доработка идеи: для расчета используется отклонение на основе EMA. Рекомендую перед использованием индикатора в реальной торговле поэкспериментировать с его параметрами.