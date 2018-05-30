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Индикаторы

BB Stops - EMA Deviation - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Индикатор BB Stops (Bollinger Bands Stops) известен давно. Некоторые версии уже были опубликованы здесь, в CodeBase (например, здесь: BB Stops).

Обычно в нем рассчитывается стандартное отклонение. В этой версии есть изменения, дальнейшая доработка идеи: для расчета используется отклонение на основе EMA. Рекомендую перед использованием индикатора в реальной торговле поэкспериментировать с его параметрами.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20904

Synthetic VIX Synthetic VIX

Synthetic VIX определяет снижение или увеличение волатильности.

EMA Deviation EMA Deviation

EMA Deviation, на первый взгляд, похож на индикатор Standard Deviation, но вы можете заметить, что он "быстрее". Это делает его полезнее, когда от торговой системы ожидается быстрая реакция на волатильные движения рынка.

SilverTrend_NRTR_HTF SilverTrend_NRTR_HTF

Индикатор SilverTrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора.

SilverTrend SilverTrend

Индикатор SilverTrend_Signal с подачами алертов, отправкой почтовых и Push-сообщений на смене цвета индикатора, выполненный в свечном виде. Свечи по тренду окрашены в яркий цвет, против тренда в темный.