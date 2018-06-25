一款带有通道和信号箭头的简单 RSI

SilverTrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。

两套基于 SilverTrend 信号的相同交易系统 (多头和空头仓位)，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。

正弦波指标形成彩色云，在输入参数中提供时间帧选择选项。