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SilverTrend_Signal 指标实现为烛条，在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。 具有趋势的烛条颜色较亮，而与趋势相反的则颜色较暗。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input int SSP=9; input int RISK=3; // 风险级别 input uint NumberofBar=1; // 信号生成的柱线编号 input bool SoundON=true; // 启用报警 input uint NumberofAlerts=2; // 报警次数 input bool EMailON=false; // 启用信号发信 input bool PushON=false; // 启用推送信号至移动设备 //+----------------------------------------------+
图例1. 指标 SilverTrend
图例2. 警报
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20942
SilverTrend_NRTR_HTF
SilverTrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。Tarzan
一款带有通道和信号箭头的简单 RSI
Exp_SilverTrend_Duplex
两套基于 SilverTrend 信号的相同交易系统 (多头和空头仓位)，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。正弦波云图 HTF
正弦波指标形成彩色云，在输入参数中提供时间帧选择选项。