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指标

SilverTrend_NRTR_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
SilverTrend_NRTR.mq5 (20.54 KB) 预览
SilverTrend_NRTR_HTF.mq5 (35.23 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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SilverTrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，必须将 SilverTrend_NRTR.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 SilverTrend_NRTR_HTF

图例1. 指标 SilverTrend_NRTR_HTF

图例2. 警报

图例2. 警报

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20939

Tarzan Tarzan

一款带有通道和信号箭头的简单 RSI

Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator Smoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator

平滑的智能资金压力振荡器

SilverTrend SilverTrend

SilverTrend_Signal 指标实现为烛条，在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。 具有趋势的烛条颜色较亮，而与趋势相反的则颜色较暗。

Exp_SilverTrend_Duplex Exp_SilverTrend_Duplex

两套基于 SilverTrend 信号的相同交易系统 (多头和空头仓位)，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。