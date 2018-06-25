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SilverTrend_NRTR 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报并发送电子邮件和推送消息。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，必须将 SilverTrend_NRTR.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 SilverTrend_NRTR_HTF
图例2. 警报
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20939
Tarzan
一款带有通道和信号箭头的简单 RSISmoothed_Smart_Money_Pressure_Oscillator
平滑的智能资金压力振荡器
SilverTrend
SilverTrend_Signal 指标实现为烛条，在其改变自身颜色时生成警报并发送电子邮件和推送消息。 具有趋势的烛条颜色较亮，而与趋势相反的则颜色较暗。Exp_SilverTrend_Duplex
两套基于 SilverTrend 信号的相同交易系统 (多头和空头仓位)，可以在一个智能交易系统中以不同的方式进行配置。