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SilverTrend_NRTR - индикатор для MetaTrader 5
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Cемафорный сигнальный индикатор SilverTrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.
Рис.1. Индикатор SilverTrend_NRTR
Wiseman_HTF
Индикатор Wiseman возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CandleStop_Cloud_HTF
Индикатор CandleStop_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
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