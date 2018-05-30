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Индикаторы

SilverTrend_NRTR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2032
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Cемафорный сигнальный индикатор SilverTrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.

Рис.1. Индикатор SilverTrend_NRTR

Рис.1. Индикатор SilverTrend_NRTR

Wiseman_HTF Wiseman_HTF

Индикатор Wiseman возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CandleStop_Cloud_HTF CandleStop_Cloud_HTF

Индикатор CandleStop_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

EMA Deviation EMA Deviation

EMA Deviation, на первый взгляд, похож на индикатор Standard Deviation, но вы можете заметить, что он "быстрее". Это делает его полезнее, когда от торговой системы ожидается быстрая реакция на волатильные движения рынка.

Synthetic VIX Synthetic VIX

Synthetic VIX определяет снижение или увеличение волатильности.