CCI (Commodity Channel Index) обычно рассчитывается с использованием SMA и среднего отклонения на основе той же самой SMA.



В этой версии кое-что изменилось. Вместо простой скользящей средней используется EMA (экспоненциальная), а вместо простого отклонения — отклонение на основе EMA (впервые опубликованный здесь индикатор EMA Deviation). Это дает нам как бы полностью новый CCI и разница (по сравнению с оригинальным расчетом Дональда Ламберта) в ряде случаев значительна.

