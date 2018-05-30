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CCI - EMA based - индикатор для MetaTrader 5
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CCI (Commodity Channel Index) обычно рассчитывается с использованием SMA и среднего отклонения на основе той же самой SMA.
В этой версии кое-что изменилось. Вместо простой скользящей средней используется EMA (экспоненциальная), а вместо простого отклонения — отклонение на основе EMA (впервые опубликованный здесь индикатор EMA Deviation). Это дает нам как бы полностью новый CCI и разница (по сравнению с оригинальным расчетом Дональда Ламберта) в ряде случаев значительна.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20925
Индикатор отношения объема к диапазону цен бара с сигнальной линией и с возможностью определения максимального/минимального сопротивления изменению цены.Bollinger Bands - EMA Deviation
Эта версия индикатора Bollinger Bands использует для построения верхней и нижней полос не стандартное отклонение, а отклонение EMA.
Это стохастик от CCI. Когда стохастик применен к CCI и ограничен диапазоном 0 - 100, определение тренда с его использованием тоже становится возможным.End Point MA
Индикатор End Point MA использует оригинальную формулу, описанную в статье "The End Point Moving Average", с одним различием: он сделан "быстрее" (то есть, реагирует на рыночные изменения быстрее, чем оригинальная версия).