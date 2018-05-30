Индикатор RVR Price Resistance oscillator, построенный на основе индикатора Range_Volume_Ratio, отображает в отдельном окне в виде гистограммы отношение размеров свечей к тиковым объемам по двум параметрам:

Разница между Open и Close; Разница между High и Low.

Также отображена сигнальная линия, построенная методом сглаживания значений гистограммы.

Цвет столбцов гистограммы можно отображать двумя методами:

По значению предыдущего столбца - если предыдущий столбец выше сигнальной линии, то цвет зеленый, иначе - оранжевый; Одноцветная гистограмма - все столбцы одного цвета.

Индикатор позволяет определить наименьшее и наибольшее сопротивление движению цены путем сравнения диапазона бара (от Open до Close или от High до Low) к тиковому объему. Прямое соотношение (диапазон/объем) позволяет определять наименьшее сопротивление, тогда как обратное соотношение (объем/диапазон) позволяет определять наибольшее сопротивление изменению цены.

Имеет семь настраиваемых параметров:

Calculation type - тип расчета: Open/Close - разница между Open и Close; High/Low - разница между High и Low.

- тип расчета: Period - период сглаживания сигнальной линии;

- период сглаживания сигнальной линии; Min points - фильтр по минимальному размеру свечи;

- фильтр по минимальному размеру свечи; Min volume - фильтр по минимальному размеру объем бара;

- фильтр по минимальному размеру объем бара; MA Method - метод расчета сигнальной линии;

- метод расчета сигнальной линии; Colors setting - настройки цвета: By previous bar position - цвет столбца гистограммы по значению предыдущего столбца; One color - один цвет.

- настройки цвета: Inverse - обратный расчет (Yes/No), Yes - определение наибольшего сопротивления, No - наименьшего.

Фильтр по минимальному размеру свечи и объему просто исключает из расчетов размер свечи и объем, которые меньше заданных значений в этих настройках. В такой ситуации в расчет берутся заданные здесь значения вместо реальных размера и объема.

Расчет: Если Inverse = No: SR = Diff / Vol Если Inverse = Yes: SR = Vol / Diff Vol = Max(Volume, Min volume)

Diff = Max(RVR, Min points)

RVR - Range Volume Ratio

Signal = Moving average(SR, Period, Method)

Рис.1. Расчет наименьшего сопротивления по Open/Close

Рис.2. Расчет наименьшего сопротивления по High/Low

Рис.3. Расчет наибольшего сопротивления по Open/Close (чем выше столбец, тем сильнее сопротивление изменению цены)