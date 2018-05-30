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Индикаторы

RVRResistance - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Опубликован:
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Индикатор RVR Price Resistance oscillator, построенный на основе индикатора Range_Volume_Ratio, отображает в отдельном окне в виде гистограммы отношение размеров свечей к тиковым объемам по двум параметрам:

  1. Разница между Open и Close;
  2. Разница между High и Low.

Также отображена сигнальная линия, построенная методом сглаживания значений гистограммы.

Цвет столбцов гистограммы можно отображать двумя методами:

  1. По значению предыдущего столбца - если предыдущий столбец выше сигнальной линии, то цвет зеленый, иначе - оранжевый;
  2. Одноцветная гистограмма - все столбцы одного цвета.
Индикатор позволяет определить наименьшее и наибольшее сопротивление движению цены путем сравнения диапазона бара (от Open до Close или от High до Low) к тиковому объему. Прямое соотношение (диапазон/объем) позволяет определять наименьшее сопротивление, тогда как обратное соотношение (объем/диапазон) позволяет определять наибольшее сопротивление изменению цены.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Calculation type - тип расчета:
    • Open/Close - разница между Open и Close;
    • High/Low - разница между High и Low.
  • Period - период сглаживания сигнальной линии;
  • Min points - фильтр по минимальному размеру свечи;
  • Min volume - фильтр по минимальному размеру объем бара;
  • MA Method - метод расчета сигнальной линии;
  • Colors setting - настройки цвета:
    • By previous bar position - цвет столбца гистограммы по значению предыдущего столбца;
    • One color - один цвет.
  • Inverse - обратный расчет (Yes/No), Yes - определение наибольшего сопротивления, No - наименьшего.

Фильтр по минимальному размеру свечи и объему просто исключает из расчетов размер свечи и объем, которые меньше заданных значений в этих настройках. В такой ситуации в расчет берутся заданные здесь значения вместо реальных размера и объема.

Расчет:

Если Inverse = No:

SR = Diff / Vol

Если Inverse = Yes:

SR = Vol / Diff
Vol = Max(Volume, Min volume)
Diff = Max(RVR, Min points)
RVR - Range Volume Ratio
Signal = Moving average(SR, Period, Method)

Рис.1. Расчет наименьшего сопротивления по Open/Close

Рис.1. Расчет наименьшего сопротивления по Open/Close

Рис.2. Расчет наименьшего сопротивления по High/Low

Рис.2. Расчет наименьшего сопротивления по High/Low

Рис.3. Расчет наибольшего сопротивления по Open/Close (чем выше столбец, тем сильнее сопротивление изменению цены)

Рис.3. Расчет наибольшего сопротивления по Open/Close (чем выше столбец, тем сильнее сопротивление изменению цены)

Bollinger Bands - EMA Deviation Bollinger Bands - EMA Deviation

Эта версия индикатора Bollinger Bands использует для построения верхней и нижней полос не стандартное отклонение, а отклонение EMA.

SSD_With_Histogram SSD_With_Histogram

Медленный стохастик с гистограммой.

CCI - EMA based CCI - EMA based

В этом индикаторе вместо простой скользящей средней используется EMA, а вместо среднего отклонения используется отклонение EMA (впервые опубликованный здесь индикатор EMA Deviation).

CCI Stochastic CCI Stochastic

Это стохастик от CCI. Когда стохастик применен к CCI и ограничен диапазоном 0 - 100, определение тренда с его использованием тоже становится возможным.