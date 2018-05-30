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RVRResistance - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RVR Price Resistance oscillator, построенный на основе индикатора Range_Volume_Ratio, отображает в отдельном окне в виде гистограммы отношение размеров свечей к тиковым объемам по двум параметрам:
- Разница между Open и Close;
- Разница между High и Low.
Также отображена сигнальная линия, построенная методом сглаживания значений гистограммы.
Цвет столбцов гистограммы можно отображать двумя методами:
- По значению предыдущего столбца - если предыдущий столбец выше сигнальной линии, то цвет зеленый, иначе - оранжевый;
- Одноцветная гистограмма - все столбцы одного цвета.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Calculation type - тип расчета:
- Open/Close - разница между Open и Close;
- High/Low - разница между High и Low.
- Period - период сглаживания сигнальной линии;
- Min points - фильтр по минимальному размеру свечи;
- Min volume - фильтр по минимальному размеру объем бара;
- MA Method - метод расчета сигнальной линии;
- Colors setting - настройки цвета:
- By previous bar position - цвет столбца гистограммы по значению предыдущего столбца;
- One color - один цвет.
- Inverse - обратный расчет (Yes/No), Yes - определение наибольшего сопротивления, No - наименьшего.
Фильтр по минимальному размеру свечи и объему просто исключает из расчетов размер свечи и объем, которые меньше заданных значений в этих настройках. В такой ситуации в расчет берутся заданные здесь значения вместо реальных размера и объема.
Расчет:
Если Inverse = No:
Если Inverse = Yes:
Diff = Max(RVR, Min points)
RVR - Range Volume Ratio
Signal = Moving average(SR, Period, Method)
Рис.1. Расчет наименьшего сопротивления по Open/Close
Рис.2. Расчет наименьшего сопротивления по High/Low
Рис.3. Расчет наибольшего сопротивления по Open/Close (чем выше столбец, тем сильнее сопротивление изменению цены)
Эта версия индикатора Bollinger Bands использует для построения верхней и нижней полос не стандартное отклонение, а отклонение EMA.SSD_With_Histogram
Медленный стохастик с гистограммой.
В этом индикаторе вместо простой скользящей средней используется EMA, а вместо среднего отклонения используется отклонение EMA (впервые опубликованный здесь индикатор EMA Deviation).CCI Stochastic
Это стохастик от CCI. Когда стохастик применен к CCI и ограничен диапазоном 0 - 100, определение тренда с его использованием тоже становится возможным.